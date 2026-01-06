El canto de la copla anuncia el carnaval

El canto ancestral de los quebradeños demostró su persistencia en la voz de cantores populares e instrumentistas de diferentes lugares de la provincia, pero principalmente de la región y la Puna, en el 10° Encuentro de Copleros, anateros y erquencheros realizado en la comunidad de Juella.

En la pequeña y pintoresca localidad distante a un poco más de 10 kilómetros de Tilcara, se continuó con la celebración y reafirmación de las costumbres propias, iniciada en noviembre con el 8° Encuentro de copleros, y que proseguirá el próximo sábado con el primer Homenaje a la copla y tonada vallista, como parte del Enero Tilcareño.

FESTEJO | PAPEL PICADO Y SERPENTINA INFALTABLES EN LA COPLEADA.

La comparsa Los paseanderos de Juella, organizó la copleada donde quedó demostrado el cuidado del canto y el sonido de la caja, como también su promoción y difusión a las futuras generaciones. La copla es considerada la raíz del folclore jujeño y la expresión cultural del territorio transmitiendo valores, tradiciones y costumbres.

Como es típico antes de iniciarse la festividad, los copleros, erquencheros y anateros chayaron el mojón pidiendo por un buen año y por un buen carnaval; mientras la presidenta de la comparsa, Gabriela Quispe se ocupaba de alegrar a los cantores e instrumentistas con papel picado y serpentina.

ORGANIZADORES | GABRIELA Y GABRIEL QUISPE CON LA INTENDENTE SONIA PÉREZ.

Con saratoga (también con vino y cerveza) que invitó la organización se cumplió la tradición, y ya antes del mediodía las ruedas se habían formado en distintos sectores del predio donde está el salón de los Copleros Flor de durazno, en el cual se hizo la presentación de las cuadrillas, solistas y contrapunteros, también de los anateros y erquencheros.

La intendente Sonia Pérez participó en la copleada y donó obsequios que entregó la comparsa a los participantes, como también les sirvió un rico picante de mondongo. El público además de vivenciar el saber ancestral degustó comidas típicas, adquirió artesanías, revalorizó las tradiciones y comenzó a transitar el Enero Tilcareño que se inaugura oficialmente el próximo sábado junto a la Temporada turística estival.

PERDURABILIDAD | LA COPLA LA CONSERVAN Y TRANSMITEN LOS ABUELOS.

TRADICIÓN | PEDIDOS Y AGRADECIMIENTOS ANTE EL MOJÓN.

INSTRUMENTISTA | TIMO CRUZ CON EL ERKE RULO Y LA CAJA EN MANO.