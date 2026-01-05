Verano para disfrutar y conectar con la naturaleza

El Parque Botánico Municipal presenta su programación especial de verano, una invitación abierta a vecinos, vecinas y visitantes a recorrer sus senderos y participar de experiencias pensadas para el encuentro con la naturaleza, el aprendizaje y el disfrute al aire libre.

Durante la temporada estival, el espacio ofrece propuestas destinadas a públicos de todas las edades, promoviendo el contacto directo con el ambiente y la valorización de la biodiversidad de las Yungas.

Actividades para todos:

“Yungueritos en Vacaciones”:una propuesta especialmente diseñada para niñas y niños, que combina juegos, exploraciones y dinámicas educativas orientadas a conocer la biodiversidad local, reflexionar sobre el cuidado del ambiente y aprender, de manera lúdica, a proteger la naturaleza.

“Atardecer en el Botánico”: propone un paseo guiado para disfrutar la transición entre el día y la noche, observando los cambios en la luz, los sonidos y el paisaje.

“Mateando en el Botánico”: invita a compartir un recorrido distendido, promoviendo el encuentro, la conversación y el disfrute del entorno natural en un clima relajado.

Compromiso con la inclusión

La caminata “Eco-Accesible”, ofrece una experiencia adaptada que promueve el acceso y la participación de todas las personas, garantizando el disfrute del Parque Botánico en contacto con la naturaleza de manera segura y respetuosa.

“Dejando Huella” propone un recorrido reflexivo que invita a pensar sobre nuestra relación con el ambiente y el impacto de las acciones cotidianas, fomentando prácticas responsables y el compromiso con el cuidado del entorno.

La programación se completa con la Caminata Nocturna, una experiencia diferente para descubrir el Parque cuando cae el sol. Acompañados por guías, los participantes recorrerán los senderos para percibir sonidos, aromas y secretos de la noche, despertando los sentidos y la curiosidad.

Las fechas y horarios de cada actividad serán informados próximamente a través de los canales oficiales. Desde el Parque Botánico Municipal se invita a toda la comunidad a sumarse a “Verano en el Parque”, una propuesta para conectar, aprender y disfrutar de la naturaleza desde nuevas miradas.