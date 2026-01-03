Verano en el Museo Nacional Terry con varias actividades

El Museo Nacional Terry de Tilcara organizó una programación ideal para que, familias del pueblo y visitantes, disfruten sus vacaciones realizando actividades artísticas y saber sobre la institución.

El 10 (y el 24 y 31), entre las 15 y 18, se impartirá gratuitamente el taller de intervención textil "Las historias que guardamos". En el marco de la producción de la próxima muestra del museo, se invitó al público intervenir bolsas de compras junto a grupos de tejedoras locales, a partir de técnicas como el bordado.

El 4 y 11 de febrero de 16 a 17.30 se dictará (con cupo limitado por orden de llegada) el taller de creación artística para la familia "Rostros del carnaval". A partir del recorrido por el Museo Arqueológico "Doctor Eduardo Casanova", se convocó a padres y niños recrear máscaras del carnaval con la técnica de cartapesta.

Los miércoles de enero y febrero, por los canales virtuales del museo, se podrá ver el ciclo de videos "Curiosidades del Terry", donde dispondrán datos acerca de las obras, el edificio y la familia Terry, con narración del personal de la institución.