Grúas San Blas apuesta a la minería con servicio y tecnología

Con más de 40 años de trayectoria en el mercado argentino, Grúas San Blas continúa consolidándose como un actor clave en el sector de la maquinaria pesada, con fuerte presencia en minería, construcción, agroindustria, petróleo y obras viales. Así lo destacaron Juan Gustavo Brosio, gerente regional, y Esteban Churchich, director comercial de la empresa, durante un encuentro realizado en la provincia.

"Grúas San Blas es una empresa orientada desde siempre a brindar soluciones integrales en maquinaria pesada para distintos rubros productivos", explicó Brosio, quien remarcó que la compañía es representante oficial en el país de marcas de reconocimiento internacional, entre ellas Sany. Churchich subrayó el perfil que distingue a la empresa: "Nosotros decimos que somos una empresa de servicio. A partir del servicio hacemos la venta. Si no atendemos al cliente, no hay venta posible".

Actualmente, Grúas San Blas cuenta con 14 sucursales en todo el país y un plantel de 550 personas, de las cuales cerca del 60% son técnicos y mecánicos, lo que le permite brindar cobertura permanente en seis regiones estratégicas: NOA, Cuyo, Centro, NEA, Buenos Aires y Patagonia, con bases clave como Añelo y Centenario, en el corazón de Vaca Muerta.

Durante la jornada se presentó una amplia gama de equipos de gran porte, especialmente orientados a la minería y a la construcción pesada. Entre ellos, se destacaron una excavadora Sany de 75 toneladas equipada con balde de 4 metros cúbicos, un camión minero SKT 90 con capacidad de carga de 60 toneladas, una pala cargadora, una grúa todo terreno de 90 toneladas y una motoniveladora de gran porte, ideal para trabajos viales y mantenimiento de caminos.

"La minería exige equipos robustos, confiables y preparados para trabajar en condiciones extremas", señaló Brosio, quien destacó que San Blas ofrece soluciones que van desde grúas camión hasta grúas todo terreno, excavadoras mineras y equipos viales.

Respecto a la marca Sany, Brosio explicó que se trata de una empresa privada con más de 30 fábricas en el mundo y altos estándares de producción. "Las configuraciones que comercializamos garantizan durabilidad, disponibilidad de repuestos y servicio técnico, con motores Cummins y transmisiones Allison o ZF", indicó.

Uno de los pilares de la compañía es el servicio técnico permanente, especialmente para minería y petróleo. "El minero trabaja 24 horas, los 365 días del año, y nosotros tenemos que estar a la altura de esa exigencia", afirmó Churchich. Para ello, la empresa cuenta con técnicos especializados y vehículos preparados para régimen minero.

Ambos directivos coincidieron en destacar la apuesta por la capacitación como eje estratégico. Grúas San Blas cuenta con una Academia propia, donde se forman técnicos, operadores y equipos comerciales con certificación de fábrica. "Los años de menor actividad nos sirvieron para fortalecernos y formarnos mejor. Estamos convencidos de que 2026 y 2027 serán años de fuerte crecimiento minero, y queremos estar preparados para acompañar ese desarrollo", concluyó Churchich.