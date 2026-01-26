Nuevo aviso de lluvias para la Cordillera de Antofagasta

De acuerdo con el último informe de las autoridades, se comunica la siguiente situación:

La Dirección Meteorológica de Chile canceló la Alerta Meteorológica A15-11/2026, que regía para el domingo 25 de enero, debido al debilitamiento de las condiciones climáticas previstas. No obstante, el mismo organismo emitió un nuevo Aviso Meteorológico (A37/2026).

Este nuevo aviso pronostica precipitaciones normales a moderadas en la Cordillera de la Región de Antofagasta, asociadas a la condición de la Alta de Bolivia. El fenómeno se estima que se desarrolle desde la tarde del miércoles 28 hasta la noche del viernes 30 de enero de 2026.

En paralelo, se mantiene vigente el Aviso Meteorológico A13-10/2026, que indica la ocurrencia de probables tormentas eléctricas en la misma área cordillerana, entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero.

Con base en esta información técnica oficial, la Dirección Regional de SENAPRED Antofagasta, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, informa que se modifica la Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para la región. Esta declaración se encuentra vigente desde el 28 de enero y se extenderá según la evaluación de las condiciones.

Se recomienda a la comunidad mantenir informada a través de los canales oficiales y adoptar precauciones generales en zonas cordilleranas, como evitar cruces de cauces y estar atentos a posibles cortes de caminos o actividad eléctrica.

El informe fue actualizado por las autoridades este lunes 26 de enero a las 18:00, esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreopreciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando yactivando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

