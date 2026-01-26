Mantenimiento y limpieza de los desagües pluviales

Con el claro objetivo de disminuir el riesgo hídrico y mejorar la red de drenaje urbano durante la presente temporada de lluvias, personal de la delegación municipal de Alto Comedero continúa con las tareas de limpieza de los desagües pluviales en diferentes sectores de aquel distrito.

Asimismo, junto a diferentes sectores vecinales, prosiguen los trabajos de desmalezamiento y mantenimiento en arterias y espacios públicos.

Atenta a las consecuencias de las intensas precipitaciones, que vienen registrándose en la presente temporada estival, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy prosigue con los operativos de prevención mediante la limpieza de desagües pluviales, particularmente en la zona de Alto Comedero.

En tal sentido, el titular de la Delegación Municipal, Iván Meri, confirmó la continuidad de los trabajos para mitigar las consecuencias de las precipitaciones. "Desde la Secretaría de Gobierno, junto a la Delegación de Alto Comedero, trabajamos en todo lo que es canalización de desagües pluviales para la prevención de inundaciones por las contingencias climatológicas que venimos sufriendo", mencionó.

Al brindar mayores precisiones señaló que "se está haciendo un trabajo, puntualmente en el sector B-3 de Alto Comedero, con la canalización y desagües para que la corriente de agua no pueda desbordar sobre las calles".

LABOR | INCESANTE TRABAJO POR LAS FRECUENTES E INTENSAS PRECIPITACIONES QUE AFECTAN A LA CAPITAL JUJEÑA.

Paralelamente, destacó la articulación de trabajos en procura de mantener el estado de calles y demás espacios públicos. Al respecto explicó: "También se viene haciendo un trabajo mancomunado con diferentes sectores en todo lo que tiene que ver el desmalezamiento y mantenimiento de las arterias principales y espacios públicos".

"Tenemos una cartera de planificaciones con varios guardaganados y desagües pluviales para las próximas semanas", dijo al momento de confirmar la continuidad de las tareas definidas por el municipio.

Por otro lado, confirmó demoras en los horarios de recolección de residuos a raíz de los inconvenientes suscitados en uno de los tramos que conducen al centro de disposición final de Chanchillos.

Sobre el particular, mencionó que "el cruce a Chanchillos se encuentra cortado, por lo que el servicio de recolección se encuentra demorado, ya que se está yendo hasta Perico y eso genera una demora en la recolección".

Che Guevara

De acuerdo al cronograma dado a conocer por la comuna capitalina, para hoy está previsto que el quirófano móvil de la Dirección de Zoonosis esté realizando castraciones de caninos y felinos domésticos, a partir de las 8, en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) "Che Guevara", ubicado en Manzana 1, Lote 1, en el sector homónimo de Alto Comedero, brindando servicios gratuitos a vecinos del sector. En tanto que mañana se realizará un operativo de vacunación antirrábica y registro de mascotas, de 15 a 18, en la intersección de las calles Monteagudo y Magallanes, en el barrio General Arias.