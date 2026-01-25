Domingo nublado en la capital jujeña

Último domingo de enero y de a poquito el primer mes del año va llegando a su fin. Luego de varios días de lluvias hoy muchas personas aprovecharan para salir a dar un paseo o reunirse con la familia al aire libre.

El Sevicia Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que hoy será un día en la capital jujeña con cielo mayormente nublado durante toda la jornada en donde la temperatura máxima podría alcanzar los 30 grados y sin probabilidades de lluvias.

En los valles y el ramal se espera una temperatura máxima de 32 grados también sin probabilidades de lluvias.

En la quebrada hay probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy con una temperatura máxima de 22 grados.

En La Quiaca rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para la noche de hoy en Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya – Yavi en donde el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.