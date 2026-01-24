Sábado con cielo nublado y alerta en la Puna y Quebrada

Llegamos al fin de semana y en la ciudad de San Salvador de Jujuy amaneció muy agradable con cielo nublado y 18 grados. Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy será un día con cielo mayormente nublado por la mañana y para la tarde y la noche de hoy se espera una temperatura máxima de 30 grados.

Lo mismo ocurre en la zona de los valles y el ramal jujeño en donde la temperatura máxima podría estará entre los 32 y 33 grados centígrados.

En Humahuaca rige alerta por tormentas fuertes para la noche de hoy, pero para el día se espera cielo mayormente nublado y tormentas aisladas para la noche, la temperatura máxima seria de 26 grados.

En La Quiaca y Susques rige alerta por tormentas fuertes en donde el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera en la zona de la puna, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve. La temperatura máxima llegaría a los 17 grados en La Quiaca y a los 15 grados en Susques.