27°
22 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Deporte recreativo
Policiales
Policiales
Policiales
Centro de Zoonosis
municipio de san salvador de jujuy
Javier Milei
La reini
Deporte recreativo
Policiales
Policiales
Policiales
Centro de Zoonosis
municipio de san salvador de jujuy
Javier Milei
La reini

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Amaneció nublado y fresco en la ciudad

Este jueves se presenta con cielo mayormente nublado, temperatura estable y probabilidad de precipitaciones.

Jueves, 22 de enero de 2026 08:33

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura registró una mínima de 16 °C y se espera que la máxima oscile entre los 24 °C y 26 °C. Durante la jornada habrá abundante nubosidad y presencia de neblina.

La mañana se desarrolla con una sensación térmica fresca, aunque agradable, que irá en ascenso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán entre los 18 °C y 25 °C, alcanzando el valor máximo alrededor de las 15 horas. Para la tarde se prevé un 40 % de probabilidad de chaparrones, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

La humedad alcanza el 93 % y se registran vientos moderados del sector noroeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h durante la tarde.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD