Amaneció nublado y fresco en la ciudad

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura registró una mínima de 16 °C y se espera que la máxima oscile entre los 24 °C y 26 °C. Durante la jornada habrá abundante nubosidad y presencia de neblina.

La mañana se desarrolla con una sensación térmica fresca, aunque agradable, que irá en ascenso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán entre los 18 °C y 25 °C, alcanzando el valor máximo alrededor de las 15 horas. Para la tarde se prevé un 40 % de probabilidad de chaparrones, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

La humedad alcanza el 93 % y se registran vientos moderados del sector noroeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h durante la tarde.