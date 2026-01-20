Se realiza relevamiento de productores de yacón

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, a través de su Dirección de Desarrollo Agrícola y Forestal, avanza con un relevamiento de productores de yacón en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la identidad productiva jujeña y acompañar la preservación de este cultivo andino de alto valor nutracéutico, cultural e identitario.

El trabajo territorial se inició en la localidad de Bárcena, donde hasta el momento se logró identificar a 16 productores que continúan sosteniendo esta producción ancestral, contribuyendo a la diversificación productiva y al resguardo de saberes tradicionales propios de la región.

En este marco, la secretaria de Desarrollo Productivo, María Emilia Deiana, destacó la importancia de este tipo de acciones y señaló que "el relevamiento nos permite visibilizar a los productores, conocer sus realidades y construir políticas públicas que acompañen y potencien producciones con identidad jujeña, que generan valor agregado y oportunidades de desarrollo en los territorios".

Asimismo, remarcó que el yacón representa "una producción con enorme potencial, no solo por sus propiedades nutracéuticas, sino también por su vínculo con la cultura andina y por las posibilidades que ofrece para el agregado de valor y la diversificación productiva".

En paralelo, se desarrolló una experiencia de articulación público-privada junto a la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (Uces), sede Jujuy. Estudiantes de la carrera de Marketing elaboraron un documento de investigación de mercado, con el acompañamiento de la Cooperativa de Mujeres Jujeñas de la Falda de Chorrillos, integrada por productoras de yacón que complementan su actividad agrícola con propuestas de turismo rural. La presentación del trabajo estuvo a cargo de las y los estudiantes Morena Sossa, Elizabeth Maidana, Ingrid Herrera, Mariel Guerra, Facundo Corimayo y Santiago Cabezas, bajo la supervisión de la licenciada Romina Torrejón. Acompañaron el encuentro de manera presencial las productoras Analía y Yolanda Velásquez.