Intendente felicitó a la jujeña ganadora del Pre Cosquín

El intendente capitalino Raúl Jorge felicitó a la artista jujeña Wara Calpanchay, quien fue elegida ganadora del Pre Cosquín en el rubro Solista Vocal, logro que le otorga la posibilidad de participar del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, representando a la provincia en el escenario mayor.

El jefe comunal destacó el talento, la perseverancia y el compromiso cultural de la joven artista, remarcando el orgullo que significa para toda la comunidad jujeña que una representante local alcance este importante reconocimiento a nivel nacional, fruto del esfuerzo personal y del trabajo colectivo que impulsa y fortalece la identidad cultural de la provincia.

Por su parte, Calpanchay agradeció al Municipio y al intendente "por todo el apoyo recibido, por los espacios culturales y por apostar siempre al arte jujeño. Ese acompañamiento es fundamental para que hoy podamos estar representando a la provincia en un escenario tan importante como Cosquín", expresó la artista.

Seguidamente, Wara compartió la emoción que le generó la noticia y el recorrido vivido durante el certamen. "Fue una noticia muy impactante realmente, todavía sigo tratando de procesarla, fue toda una noche de quedarnos despiertos y casi como a las 8.30 de la mañana nos dieron los resultados y con la gran noticia de que salimos ganadores en el rubro Solista Vocal. Participamos el viernes 16 en el Pre Cosquín, donde se presentan artistas de toda Argentina en distintos rubros, de música y danza; nosotros los jujeños nos presentamos en la ronda 7, el primer día, esperamos hasta la madrugada y salimos finalistas. Entonces el sábado 17 y domingo 18 fueron los días de finales y finalmente anoche (por el domingo) presentamos una canción que se llama 'Te Voy a Contar un Sueño' de Jacinto Piedra, elegida por nosotros".