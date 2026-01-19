El boleto urbano pasará a costar $1.226,27 desde este martes

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy hará efectiva, a partir de las 8:00 de este martes, una nueva estructura tarifaria para el transporte público de pasajeros. Los nuevos precios son los siguientes:
Boleto Urbano (todos los recorridos dentro de la ciudad): $1.226,27
Servicios Interurbanos:
- Hasta Reyes: $1.226,27
- Hasta Guerrero: $1.410,57
- Hasta San Pablo de Reyes: $1.410,57
- Hasta Termas de Reyes: $1.594,04
- Hasta Yala: $1.594,04
- Hasta Los Nogales: $1.778,34
- Hasta Lozano: $1.778,34
- Hasta León: $1.951,81