19 de Enero,  Jujuy, Argentina
Transporte

El boleto urbano pasará a costar $1.226,27 desde este martes

La actualización también modifica las tarifas de los servicios interurbanos que conectan la capital con localidades  aledañas.

Lunes, 19 de enero de 2026 16:18

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy hará efectiva, a partir de las 8:00 de este martes, una nueva estructura tarifaria para el transporte público de pasajeros. Los nuevos precios son los siguientes:

Boleto Urbano (todos los recorridos dentro de la ciudad): $1.226,27

Servicios Interurbanos:

  • Hasta Reyes: $1.226,27
  • Hasta Guerrero: $1.410,57
  • Hasta San Pablo de Reyes: $1.410,57
  • Hasta Termas de Reyes: $1.594,04
  • Hasta Yala: $1.594,04
  • Hasta Los Nogales: $1.778,34
  • Hasta Lozano: $1.778,34
  • Hasta León: $1.951,81
