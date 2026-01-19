Rápido accionar desde el Ministerio de Educación por docentes varados

El Ministerio de Educación de Jujuy informó este lunes que las severas condiciones climáticas en la Puna han impedido el ascenso planificado de un grupo de docentes y maestros hacia la localidad de Catua, forzando la activación de un operativo de asistencia y reorganización de las actividades escolares.

Ante la situación, la ministra de Educación, Daniela Teseira, dispuso de inmediato la intervención de las áreas técnicas para garantizar la seguridad del personal educativo. Como primera medida, se coordinó el descenso seguro de los docentes que ya se encontraban en la localidad de Susques, utilizando el transporte disponible.

Paralelamente, en articulación con la conducción de la escuela local, se organizó un albergue transitorio para el personal afectado, donde se les provee desayuno y una colación caliente, asegurando condiciones de cuidado hasta que mejore el clima y se normalice la transitabilidad en la zona.

Las directoras de Nivel Primario, Viviana Villegas, y de Nivel Secundario, Silvia Jerez, lideran el trabajo en terreno junto a los equipos directivos, docentes y estudiantes para reorganizar la logística académica. El enfoque principal, según señaló la cartera educativa, es el resguardo de toda la comunidad educativa involucrada.

Respecto a las mesas de exámenes que estaban previstas para hoy, el Ministerio indicó que serán abordadas según las posibilidades, evaluando el contexto climático y las dificultades de acceso. Se priorizará la flexibilidad y la adaptación a la circunstancia excepcional.

El Ministerio de Educación mantiene un seguimiento permanente de la situación y sostiene que continuará el trabajo articulado para brindar “respuestas responsables, cuidadas y oportunas”, acompañando a docentes y estudiantes hasta que se restablezcan por completo las condiciones de circulación en la región.