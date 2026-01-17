Intendente Rivarola distinguió a dos tamaleras destacadas

En su despacho del Centro Cívico, el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, realizó la entrega de un reconocimiento a Magdalena Perales, ganadora del primer premio en el 8º Festival y Concurso del Tamal, como también a Graciela Machaca, de la localidad de Humahuaca, que obtuvo el segundo lugar.

DIPLOMAS | LAS GANADORAS DEL CONCURSO, JUNTO A FUNCIONARIOS DE PALPALÁ.

El 8º Festival y Concurso del Tamal se concretó el pasado fin de semana en el barrio 9 de Julio de la ciudad siderúrgica, organizado por el municipio que encabeza Rivarola, con la participación de 42 concursantes.

La palpaleña Magdalena Perales, quien por tercer año consecutivo participó del certamen, por primera vez en esta oportunidad se llevó un reconocimiento que la llena de orgullo, además de destacar la organización y el trabajo realizado por las autoridades y empleados municipales.

La participante, que lleva más de treinta años preparando tamales como legado de sus padres, mencionó que el año pasado obtuvo el segundo lugar y ahora se encuentra sorprendida por el primer premio. Además, destacó la excelente organización del evento, a cargo de la coordinación de Adultos Mayores: "No nos hicieron faltar nada, estuvieron muy atentos a nuestras necesidades, realmente estoy muy agradecida", indicó contenta.

EL TAMAL, UN PLATO TRADICIONAL

Por su parte Machaca, quien proviene de una zona que ella considera la "cuna del tamal", contó que se inscribió a último momento y llegó solo con su producto, siendo sorprendida por la tremenda concurrencia y recepción con la que contó el certamen.

Al principio, reconoció que "la gente fue un poco reacia, acostumbrada a los participantes habituales de Humahuaca, pero una vez anunciados los ganadores se agolparon para conocer y comprar mi propuesta", afirmó.

"Lo mío era venir, presentar el producto, que lo conozcan y mostrar que cada uno tiene su impronta", finalizó diciendo la tamalera de la Quebrada.

Desde las 17, en las Aguas Danzantes, "Sentí Palpalá"

Hoy desde las 17, en el predio de Las Aguas Danzantes, se realizará una nueva edición del programa "Sentí Palpalá", que organiza el municipio siderúrgico, y cuyo acceso será libre y gratuito.

ATRACCIÓN | UNO DE LOS GRUPOS QUE SE PRESENTARÁ ESTA TARDE EN EL PREDIO DEL BARRIO SANTA BÁRBARA ES ESCAPE 23.

En esta oportunidad, nuevamente el servicio de colectivos urbanos de Pal Bus y General Savio, para trasladar a los niños hasta 12 años, será totalmente gratuito desde las 15 hasta las 21.

La cartelera de artistas que se presentarán incluye el show del Mago Rey Sarao, Alyna Show y Dj Key Luz, grupo Escape 23, Juanse y la Última Estación, y Cele Rodríguez. Los emprendedores y artesanos locales acompañaran el marco de show y música en vivo para los presentes.

JUANSE Y LA ÚLTIMA ESTACIÓN.

Los asistentes podrán llevar reposeras, lonas, mesitas y mates para compartir, en el marco de una propuesta que promueve el disfrute en comunidad. Asimismo, se incorporarán espectáculos de magos y payasos para completar las actividades con más entrega de números que habían sido reprogramados el pasado domingo 11, durante la jornada especial de Reyes Magos, debido a las inclemencias climáticas. Finalmente, se confirmó que a lo largo del evento se realizarán sorteos de los obsequios pendientes, con diversas sorpresas destinadas al público presente.

La invitación está dirigida a toda la familia palpaleña y todos los interesados que deseen disfrutar de una tarde llena de música y baile, impulsada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola para brindar diversión durante estas vacaciones.

En cuanto a la seguridad, se contará con la presencia de personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio, articulada con la Unidad Regional 8, mientras que la Dirección de Tránsito se encargará del orden en el sector exterior al predio con todo su cuerpo de inspectores. El operativo de tránsito arrancará a las 15 y culminará aproximadamente a las 21.30, según se informó desde la Municipalidad.

Cabe señalar que este programa lo viene realizando la Municipalidad de Palpalá desde que está al frente el intendente Rivarola, para que los ciudadanos puedan divertirse en vacaciones.