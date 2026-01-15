ETJ150126-005N01-Renatre lanzó un plan para regularización de deudas

La delegación Jujuy del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) confirmó la implementación de un nuevo Plan de Facilidades de Pago, aprobado mediante la Resolución N° 133/2025. Esta medida busca que los empleadores rurales puedan regularizar deudas por contribuciones, infracciones y deudas judiciales vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025.

El titular de la delegación local, Jorge Rois, explicó que el objetivo primordial es promover el cumplimiento de la normativa vigente. "El plan tendrá vigencia durante todo el período 2026 a fin de facilitar la regularización de contribuciones, infracciones, determinaciones de oficio, deudas en instancia judicial y, concursos y quiebras, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente", destacó.

JORGE ROIS, RENATRE JUJUY

En este sentido agregó que "el Renatre continúa trabajando en todo el país para implementar acciones que favorezcan la correcta registración de los empleadores y trabajadores rurales".

Según lo dispuesto por la resolución, desde el organismo nacional informaron que las deudas podrán abonarse en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas. De manera excepcional, aquellos empleadores que acrediten encontrarse en situación de emergencia y/o desastre agropecuario, debidamente declarada por autoridad competente, podrán solicitar planes de hasta 24 cuotas, con una reducción en la tasa de financiación.

Asimismo, que el plan contempla beneficios de quita sobre los intereses resarcitorios, exclusivamente para deudas en instancia administrativa. En este sentido, quienes opten por el pago único podrán acceder a una quita de hasta el 50% de los intereses; mientras que los que decidan pagar en dos y en tres cuotas tendrán una reducción del 40% y del 30%, respectivamente.

El régimen también dispone que la primera cuota del plan deberá abonarse con un monto mínimo equivalente al 10% del salario vigente de la categoría peón general permanente de prestación continua, según lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (Cnta). Si el empleador acredita la condición de Mipyme el porcentaje de pago de la primera cuota se reduce al 5%.

Quedan excluidos del presente régimen los empleadores con denuncias o procesos judiciales vinculados a trata de personas, explotación laboral o trabajo infantil, aquellos calificados como infractores o reincidentes, quienes mantengan planes de pago anteriores en mora, los empleadores que no hayan regularizado trabajadores detectados en situación de informalidad y determinadas deudas judicializadas, conforme lo establece la resolución.

Asimismo, el plan prevé la caducidad automática ante la falta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, y la pérdida de los beneficios otorgados en caso de incumplimiento.

En el sitio https://www.renatre.org.ar puede leerse completa a la resolución Renatre N° 133/2025.

La adhesión al Plan de Facilidades de Pago podrá realizarse de lunes a viernes, de 8 a 17 comunicándose al 0800-777-7366 o al (011) 3986-9440 (opción 7), o bien enviando un correo electrónico a [email protected]. Asimismo, la adhesión podrá efectuarse de forma presencial en las delegaciones regionales, cuyas direcciones y horarios de atención también pueden consultarse en la web de Renatre. En los casos de deuda no judicializada también mediante validación electrónica de identidad o confirmación por correo electrónico.