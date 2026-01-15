Prueba para mejorar circulación

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que hoy, jueves 15, desde las 8 se realizará una prueba piloto para generar cruces seguros en las intersecciones de avenida 10 de Junio, avenida Corrientes y Párroco Marshke.

En este sentido, desde la Dirección General de Tránsito y Transporte del municipio explicaron que las medidas consisten en generar sentidos de circulación únicos en el mencionado sector para disminuir las probabilidades de accidentes viales.

Además, recomendamos a los vecinos prestar especial atención y acatar las indicaciones del personal apostado en dicho sectores

Ascensor Urbano N° 1

Por otra parte, la Secretaría de Servicios Públicos, informó que mañana el ascensor N° 1 (adyacente a la Vieja Terminal), no funcionará debido a tareas de mantenimiento. El mismo, retomará el servicio nuevamente el sábado 17 a partir de las 13 horas.

El servicio retomará con su normal funcionamiento el sábado 17 a partir de las 13.