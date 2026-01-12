Inicio de semana con probabilidades de tormentas

Comenzamos una nueva semana, prácticamente ya a mitad del primer mes del año, y según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy se espera cielo algo nublado durante la mañana y para la tarde se espera tormentas con probabilidades del 70%. Mientras que para la noche el cielo estará mayormente nublado. La temperatura máxima para hoy es de 26 grados.

En la zona de los pericos se espera que la temperatura máxima pueda llegar a los 29 grados también con probabilidades de tormentas para la tarde.

En San Pedro y Libertador la temperatura máxima llegaría a los 32 grados.

En Humahuaca se espera una mañana con cielo parcialmente nublado. Las tormentas llegarían por la tarde y hay probabilidades de tormentas aisladas para la noche. La temperatura máxima estará en 22 grados.

En La Quiaca la temperatura máxima estaría hoy en los 19 grados también con probabilidades de tormentas aisladas.