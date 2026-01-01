Humahuaca convoca a las primeras visitas

La Municipalidad de Humahuaca tomó la decisión de no esperar la llegada de turistas del país y del exterior en estas vacaciones de verano, quiere también que los jujeños sean partícipes y disfruten de las múltiples festividades populares que organiza y auspicia en el Alborozo Humahuaqueño.

Es por eso que optó por salir a promocionar el programa turístico cultural en esta ciudad, Perico y Palpalá, representando sus festivales, honras patronales, adoraciones y demás expresiones con artistas del pueblo que aman, defienden sus raíces y las manifiestan a lo largo del año, pero principalmente en ésta época.

COPLA | LUISA QUIROGA, REINA APAZA Y LUISA MÉNDEZ: LAS ROSITAS DE CHORRILLOS.

La embajada cultural la integraron el joven grupo folclórico Renacer jujeño (integrado por Damián Velásques, Lautaro Escobar, Bianca Soto, Mariano Calisaya y Nicolás Ortiz); el destacado Ballet "Edmundo Zaldívar" dirigido por Carina Gerónimo; y la Cuadrilla Las rositas de Chorrillos, que posee gran presencia en las copleadas quebradeñas compuesto por Luisa Quiroga, Reina Apaza y luisa Méndez.

Con ellos estuvo el dúo Luis y Luis (con Luis Vega y Zerpa acompañados de Marcos Vega y Ángel Suárez); el pesebre Estrella de Belén (de la familia Tactaca de la comunidad Coctaca), las intérpretes de Las anateras del Hornocal; el Grupo Cacharpaya, que musicaliza todos los bailes de las comparsas humahuaqueñas; y las Anateras Flor de rica rica representando el folclore típico de las comunidades.

EL DIABLO | ENRIQUE TEJERINA, DISFRAZADO DE LA COMPARSA JUVENTUD ALEGRE.

Los secretarios municipales de Cultura y Educación, Marcelo Cáceres y de Turismo, Alexis Bolívar acompañaron a la comitiva invitando al público llegarse hasta la Ciudad Histórica para vivenciar plenamente de todas las propuestas previstas en el programa. Con ellos estuvo el secretario de Gobierno, Santos Corimayo y la secretaria de Acción Social, Estrella Ignacio.

Entre ellas el XXXIII Árbol de la amistad (el próximo 7 desde las 10 en la casa de Ricardo Vilca), el XL Festival de la caja y de la copla (el 10 desde las 9 en Rodero), el XXV Festival del queso y la cabra (el 17 a las 10 en Chorrillos), el Jueves de padrinos (el 22 desde las 12 en el Salón del Bicentenario), el Jueves de ahijados (el 29 desde las 11 en el Anfiteatro Municipal) y el II Encuentro de contrapunto y la tonada (el 31 desde las 9 en Ronque).

ALEGRÍA | BALLET “EDMUNDO SALDÍVAR” DESTACADO EN CADA FESTIVIDAD POPULAR.

En febrero hasta la llegada del carnaval el 14, el Baile del torito (el 1 desde las 21 en la plazoleta Sargento Gómez), las honras a la Virgen de la Candelaria (el 2 durante toda la jornada), el Jueves de compadres (el 5 desde las 10 en el monumento a la Independencia), el Día del carnavalito (el 7 desde las 10 en el monumento), y la Serenata a los cerros (el 9 desde las 20.30 al pie de la Torre de Santa Bárbara).

Es recomendable asistir al aniversario de la Cuadrilla de cajas del 1.800 (el 10 desde las 10 en La Banda) y presenciar el Jueves de comadres y el Festival de la chicha y de la copla (el 12 desde las 10 en el Anfiteatro municipal) y el Encuentro de instrumentistas (el 13 desde las 20 en el monumento a la Independencia); y finalmente al día siguiente el desentierro del carnaval.

FOLCLORISTAS | LUIS VEGA, LUIS ZERPA, MARCOS VEGA Y ÁNGEL SUÁREZ.

Después del Carnaval grande, chico, el Carnaval de flores (el 28 y 1 de marzo) y el Carnaval de remache (7 y 8 de marzo), se realizará el XII Festival de la zanahoria y el X Encuentro de acordeonistas (el 14 desde las 10 en Calete) poniendo punto final al 49° Alborozo Humahuaqueño.