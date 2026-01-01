25°
TURISMO

TURISMO

La Quiaca posee interesantes propuestas para las vacaciones

Dante Dodi utiliza todos los recursos para apuntalar la actividad.

Jueves, 01 de enero de 2026 17:41
DESTINO | EN EL EXTREMO NORTE DE LA PROVINCIA EL TURISMO SE ACRECIENTA PERMANENTEMENTE.

El próximo 17 la Municipalidad de La Quiaca lanzará la Temporada turística de verano, pero ayer comenzó a desarrollar su Calendario de actividades veraniegas, con celebraciones populares pre-carnavaleras por el inicio del nuevo año.

A medida que avancen las jornadas, las propuestas se incrementarán adquiriendo mayor protagonismo y convocatoria de público predisponiéndose a celebrar el pre-carnaval puneño.

El próximo martes en el Cear el municipio junto a vecinos celebrará el Día de los Santos Reyes; el 9 (y 10) será el convite del Mini-carnaval quiaqueño, y el Viernes con la gente; y el 12 se inaugurará la Colonia de vacaciones.

Para el 14 se previó el Taller Muestra tu Quiaca (exposición de fotografías y videos con celular); el 16 continuará el Viernes con la gente; y el 21 comenzarán las Jornadas Juegos de ayer y de hoy.

La propuesta Viernes con la gente, proseguirá el 23 y 30; y el 29 cerrando el mes se celebrará el Jueves de ahijados (en las diferentes instituciones carnavaleras).

Febrero comenzará con el programa por el Mes aniversario de La Quiaca; el 4 se efectuará la Presentación de nobeles talentos - "Sonidos de la Puerta Norte"; el 5 se festejará el Jueves de compadres; y el 12 el Jueves de comadres.

Entre el 15 y 17 los pobladores celebrarán el Carnaval quiaqueño, con sus tradicionales corsos; para el 27 se programó la Serenata Aniversario de La Quiaca (con la actuación de destacados músicos) y el 28 se inaugurará el Centro cultural como unos de los actos centrales por el 119º aniversario de la comuna puneña.

 

Últimas noticias

