Tilcara ya está transitando su mejor temporada del año

Superadas las primeras precipitaciones estivales y la inesperada baja de temperatura la semana pasada, en Tilcara los pobladores y los turistas que la eligieron para disfrutar su tiempo libre, ahora se predisponen a disfrutar de la temporada vacacional de la mejor manera.

Pero las expectativas están puestas en la apertura del 69° Enero Tilcareño que se producirá el próximo 10 desde las 10 en la plaza central del pueblo, con un acto protocolar y cultural donde se anticiparán todas las actividades que se realizarán hasta fin de mes.

Desde el lunes que la villa turística está colmada de visitantes y para este fin de semana se espera la llegada de muchos más, lo cual se mantendrá permanentemente transformando la cotidianeidad del pueblo hasta el desentierro del carnaval el 14 de febrero.

Mañana comenzará el programa de actividades organizado por el municipio junto a las instituciones intermedias y hacedores culturales locales, desde las 10 (hasta las 18) en la comunidad de Juella se impartirá el Taller de cerámica, a cargo de Victoria Salas.

El próximo martes, Día de Reyes a las 14 en la plaza "Coronel Manuel Álvarez Prado" se realizará el Encuentro de pesebres, donde los grupos de niños y jóvenes adoradores despedirán al Niñito Jesús y recibirán la visita de Gaspar, Melchor y Baltazar.

Y el 9 desde las 10 hasta las 18 en la Asociación Amigos de Tilcara la organización del encuentro de mujeres músicas Jallalla Warmi, dictará talleres artísticos; y en el Museo Nacional Terry, habilitará una exposición de obras de artes plásticas y audiovisuales.

También en esa jornada pero desde las 9 en la plaza central, se realizará la Elección de la paisana del Enero Tilcareño, donde intervendrán candidatas de las diferentes instituciones tradicionalistas del pueblo y de las comunidades vecinas.

Estas actividades previas a la inauguración oficial y otras que concretarán las comparsas, centros gauchos, clubes deportivos, centros de guías de turismo, gastronómicos y otros gestores, aportarán el entusiasmo que caracteriza al tradicional Enero Tilcareño en la Quebrada de Humahuaca.

El municipio a través de sus secretarías de Turismo y de Cultura organizó un programa que logrará la atención de los vecinos y visitantes, y se sumen diariamente a cada actividad para vivenciar las costumbres y tradiciones que poseen los pobladores en la región norteña.

Los prestadores de servicios turísticos están seguros que esta temporada será una de las mejores y se prepararon para ello: atender de la mejor manera a los visitantes y que su estadía sea inolvidable admirando todo lo que les ofrece el pueblo desde los hermosos paisajes hasta la exquisita gastronomía.