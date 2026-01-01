25°
2 de Enero,  Jujuy, Argentina
alto comedero
Pareja Detenida
Cultura
PRECARNAVAL
crimen
Santa Fe
inteligencia artificial
SALTA
PArque Belgrano
IES 11
TURISMO

El Fuerte: Festival del caballo criollo, coleto y guardamonte

Revalorización de las tradiciones en la región de las Yungas jujeñas.

Jueves, 01 de enero de 2026 17:31
TRADICIÓN | LA VIDA DEL CAMPO Y EL GAUCHAJE SE DESTACA EN EL FUERTE.

En las Yungas el Festival del caballo criollo, coleto y guardamonte, es la mayor atracción festivalera que se produce a poco de iniciarse cada año nuevo y con el cual la Comuna de El Fuerte inicia su Temporada turística de verano.

El próximo 10 desde las 13 se desarrollará la edición 15 que ya generó grandes expectativas en el público de la región y de la vecina Salta, que desde su inicio asiste para revalorizar las costumbres y tradiciones del gauchaje.

La grilla artística se conformó con la participación de Alma chaqueña, David Gómez, Shannon Núñez, el grupo Christian y revelación, el conjunto Sentimiento Mansero, y Los Changos del Chamamé. Con ellos estarán Los del Fuerte, Sentimiento Chamamecero, La juntada, y Fer Rojas.

Durante la jornada festivalera se realizará certámenes de pialada vacuna y destrezas gauchas para niños; mientras que los relatos estarán a cargo del gaucho Moisés Pereyra y el Bagual Prieto; la animación será de Dante López y Cocoma Lamas.

 

