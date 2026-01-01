El Fuerte: Festival del caballo criollo, coleto y guardamonte

En las Yungas el Festival del caballo criollo, coleto y guardamonte, es la mayor atracción festivalera que se produce a poco de iniciarse cada año nuevo y con el cual la Comuna de El Fuerte inicia su Temporada turística de verano.

El próximo 10 desde las 13 se desarrollará la edición 15 que ya generó grandes expectativas en el público de la región y de la vecina Salta, que desde su inicio asiste para revalorizar las costumbres y tradiciones del gauchaje.

La grilla artística se conformó con la participación de Alma chaqueña, David Gómez, Shannon Núñez, el grupo Christian y revelación, el conjunto Sentimiento Mansero, y Los Changos del Chamamé. Con ellos estarán Los del Fuerte, Sentimiento Chamamecero, La juntada, y Fer Rojas.

Durante la jornada festivalera se realizará certámenes de pialada vacuna y destrezas gauchas para niños; mientras que los relatos estarán a cargo del gaucho Moisés Pereyra y el Bagual Prieto; la animación será de Dante López y Cocoma Lamas.