Jujuy, Argentina
Educación

El Ministerio de Educación de Jujuy ajusta sus horarios de atención durante enero

Desde el 5 hasta el 31 de enero, la cartera educativa funcionará con un horario reducido para atención al público.

Jueves, 01 de enero de 2026 12:37

El Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy informó que, a partir del lunes 5 y hasta el viernes 31 de enero de 2026, sus oficinas y dependencias adoptarán un horario especial de atención al público, en el marco de la organización administrativa del receso estival.

Durante este período, la atención general en todas las áreas se llevará a cabo de 08:15 a 12:45 horas.

Por otro lado, el trámite específico de autenticación de títulos tendrá un horario diferenciado: se atenderá únicamente de 08:30 a 12:00 horas y exclusivamente con turno previo, según precisó la cartera educativa.

Desde el organismo señalaron que estos cambios responden a la planificación interna prevista para el mes de enero y recomendaron a la ciudadanía tener en cuenta los nuevos horarios al momento de acercarse a realizar gestiones, a fin de agilizar los trámites y evitar inconvenientes.

