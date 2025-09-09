Sadir: El diálogo “estaría muy teñido con la elección de octubre”

En declaraciones periodísticas radiales esta mañana, el gobernador de Jujuy Carlos Sadir expresó que el llamado del presidente Javier Milei a la Mesa de diálogo federal (que anunció su creación después de la contundente derrota en las elecciones en Buenos Aires), “estaría muy teñido con la elección de octubre”.

El Ejecutivo provincial fue consultado al respecto como miembro del frente de gobernadores Provincias Unidas (PU), ante la decisión del Gobierno nacional en efectuar una reestructuración de su armado político después de perder por un amplio margen ante el kirchnerismo.

“Lo poco que conozco tiene que ver con las informaciones periodísticas que se dicen”, aclaró Sadir en relación al llamado de Milei y las expresiones del vocero presidencial Manuel Adorni sobre la respuesta del presidente a la derrota.

En el frente “no tenemos información, ni un llamado, ni una convocatoria del gobierno. Por ahora es solo lo que se escucha en los medios”, afirmó el jujeño.

Consultado si el dialogo debió haberse producido antes de los comicios en Buenos Aires, el gobernador respondió: “Y sí, lo que pasa que ahora y luego de lo sucedido el domingo pensar en un dialogo, estaría muy tenido con la elección de octubre”.

En ese sentido, afirmó que él y los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz) al diálogo “lo propusimos todo el tiempo, pero no hubo”.

Más adelante en sus declaraciones, Sadir recordó que cada vez que se reunían para dialogar “de una u otra manera terminábamos no acordando o no cumpliendo lo acordado. Eso sucedió con todos los gobernadores, fue una constante todo el tiempo”.

Sin embargo “vamos a ver ahora” que sucederá con la decisión de Milei en llamarlos nuevamente, pero “hasta acá lo único que hay son informaciones de los medios” sobre la Mesa de dialogo federal.

Ayer al mediodía Sadir sostuvo una reunión por Zoom junto a los restantes gobernadores del frente en la cual además de abordar la gestión, le pusieron interés al nuevo tablero político que se generó a partir del domingo a la noche y cómo encarar la campaña hacia octubre.