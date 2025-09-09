¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Economía
Córdoba
Anses
Wanda Nara
Entre Rios
gobernador jujeño
Petróleo
Nepal
Ejesa
Economía
Córdoba
Anses
Wanda Nara
Entre Rios
gobernador jujeño
Petróleo
Nepal
Ejesa

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1395.00

3884873397
PUBLICIDAD
Gobernador jujeño

Sadir: El diálogo “estaría muy teñido con la elección de octubre”

Sadir indicó que no hay nada concreto sobre la Mesa de diálogo federal, anunciada por Javier Milei después de la dura derrota en Buenos Aires ante el kirchnerismo. 

Daniel Salas
Martes, 09 de septiembre de 2025 11:07
Incógnita | Sadir ignora sobre la intención de Milei en llamar a una posible reunión.

En declaraciones periodísticas radiales esta mañana, el gobernador de Jujuy Carlos Sadir expresó que el llamado del presidente Javier Milei a la Mesa de diálogo federal (que anunció su creación después de la contundente derrota en las elecciones en Buenos Aires), “estaría muy teñido con la elección de octubre”.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En declaraciones periodísticas radiales esta mañana, el gobernador de Jujuy Carlos Sadir expresó que el llamado del presidente Javier Milei a la Mesa de diálogo federal (que anunció su creación después de la contundente derrota en las elecciones en Buenos Aires), “estaría muy teñido con la elección de octubre”.

El Ejecutivo provincial fue consultado al respecto como miembro del frente de gobernadores Provincias Unidas (PU), ante la decisión del Gobierno nacional en efectuar una reestructuración de su armado político después de perder por un amplio margen ante el kirchnerismo.

“Lo poco que conozco tiene que ver con las informaciones periodísticas que se dicen”, aclaró Sadir en relación al llamado de Milei y las expresiones del vocero presidencial Manuel Adorni sobre la respuesta del presidente a la derrota.

En el frente “no tenemos información, ni un llamado, ni una convocatoria del gobierno. Por ahora es solo lo que se escucha en los medios”, afirmó el jujeño.

Consultado si el dialogo debió haberse producido antes de los comicios en Buenos Aires, el gobernador respondió: “Y sí, lo que pasa que ahora y luego de lo sucedido el domingo pensar en un dialogo, estaría muy tenido con la elección de octubre”.

En ese sentido, afirmó que él y los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz) al diálogo “lo propusimos todo el tiempo, pero no hubo”.

Más adelante en sus declaraciones, Sadir recordó que cada vez que se reunían para dialogar “de una u otra manera terminábamos no acordando o no cumpliendo lo acordado. Eso sucedió con todos los gobernadores, fue una constante todo el tiempo”.

Sin embargo “vamos a ver ahora” que sucederá con la decisión de Milei en llamarlos nuevamente, pero “hasta acá lo único que hay son informaciones de los medios” sobre la Mesa de dialogo federal.

Ayer al mediodía Sadir sostuvo una reunión por Zoom junto a los restantes gobernadores del frente en la cual además de abordar la gestión, le pusieron interés al nuevo tablero político que se generó a partir del domingo a la noche y cómo encarar la campaña hacia octubre.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD