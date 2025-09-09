San Pedro se prepara para su elección departamental

Los últimos nombres de las embajadoras departamentales se van conociendo, este viernes 12 será el turno del departamento San Pedro que se llevará cabo en las instalaciones del Club Tiro y Gimnasia.

Las representantes de los diferentes colegios de la región vivirán su noche, ellas son:

Reina Saliente: Angelina De Luca

Bachi 4: Zoe Abigail Cruz

Comercial 7: Anahi Gisela Ruiz

Tecnica 2: Milagros Peralta

Colegio 52: Clarisa Vazquez

Jesus Maestro: Camila Dajana Bazzi

Prov. De Misiones: Lujan Sofia Britos

Pólivalente: Maria Candelaria Carattone

Tecnica 1: Milena Mansilla

Colegio 15: Camila Milagros Flores

Bachi 11: Antonella Escobar

Comercial 1: Olivia Lourdes Miranda

Normal: Mia Morena Tejeda

Agrotecnica: Agostina Aye Len Alfaro Chica Rico

San Agustin: Bianca Antonella Carello

Colegio 60: Azul Naomi Zerpa

Colegio 40 (Sjd D): Valentina Lucia Quiroga

Colegio 14: Celina Julieta Cari

Las candidatas, en la jornada de ayer pasearon por el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno en pleno centro de la capital jujeña dónde fueron recibidas y saludadas por Carlos Sadir, Gobernador de la provincia. “Muchas gracias por visitar, por llegar a la casa de gobierno, desearles lo mejor, espero que disfruten mucho de las fiestas, que se diviertan, que pasen muy bien”, les manifestó el mandatario provincial. A su tiempo Betiana Rubelt, contó que “con mucha alegría, nuestras candidatas a Representante Departamental iniciaron su agenda oficial en San Salvador, estaremos por distintos puntos desarrollando distintas actividades”. Luego del saludo protocolar “las candidatas participaron del taller “Embajadoras de mis Derechos” en el Centro de Arte Joven Andino, Caja, dónde trataron diversos temas entre ellos el bullying y grooming.