¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Complejo Fronterizo Jama
Diócesis de Jujuy
Pedro Pascuttini
patrimonio cultural de la puna
Lucha contra el cáncer
Catamarca
yamal
Lali
Selección argentina
salud
Complejo Fronterizo Jama
Diócesis de Jujuy
Pedro Pascuttini
patrimonio cultural de la puna
Lucha contra el cáncer
Catamarca
yamal
Lali
Selección argentina
salud

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1385.00

3884873397
PUBLICIDAD
Amra Jujuy

El Ejecutivo provincial reconoció a Amra Jujuy

Como representante de los médicos en la provincia.

Martes, 09 de septiembre de 2025 00:00

La Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) -seccional Jujuy- anunció los importantes logros tras la firma del acuerdo salarial con el Ejecutivo provincial, que representa un paso fundamental en la recomposición salarial y el reconocimiento formal del gremio en la provincia.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) -seccional Jujuy- anunció los importantes logros tras la firma del acuerdo salarial con el Ejecutivo provincial, que representa un paso fundamental en la recomposición salarial y el reconocimiento formal del gremio en la provincia.

 

El diálogo con el Ejecutivo se realizará después de tres meses, con el fin de seguir trabajando en la recomposición salarial.

 

El convenio establece incrementos del 1,5% para agosto y septiembre, además de mejoras en distintos ítems que impactarán directamente en los haberes de los profesionales de la salud. Entre los puntos más destacados se incluyen el aumento en el valor de las guardias extra y activas, la jerarquización médica mediante incrementos en los cargos de Jefatura y la actualización de ítems en el recibo de sueldo. Estas medidas beneficiarán a los médicos que se desempeñan en todo el territorio provincial.

Si bien la conducción de Amra Jujuy aceptó la propuesta oficial, el acuerdo se firmó con la condición de retomar el diálogo dentro de tres meses, con el fin de continuar trabajando en la recomposición integral de los salarios y en la mejora de las condiciones laborales de los médicos jujeños.

Desde la organización remarcaron que la importancia de este paso son "hechos que representan un hito para nuestra organización, ya que por primera vez se logró que el Ejecutivo reconozca a Amra Jujuy como gremio representante de los médicos de la provincia". En ese sentido, destacaron que se abre un camino de diálogo y trabajo conjunto que permitirá sostener los reclamos históricos de la profesión.

Asimismo, la seccional celebró que este acuerdo se enmarca en la primera paritaria provincial que Amra Jujuy logra concretar, luego de años de intensas gestiones y manifestaciones en defensa de los derechos de los profesionales de la salud. "Nuestro objetivo sigue siendo que los colegas finalmente accedan a salarios dignos y a un reconocimiento acorde a la responsabilidad de su labor", expresaron desde la conducción.

El logro adquiere mayor relevancia en el contexto crítico que atraviesa el sistema sanitario en Jujuy, marcado por la falta de recursos y el desgaste del personal médico. En este marco, el sindicato reiteró su compromiso de seguir acompañando a los trabajadores de la salud en su lucha por mejores condiciones salariales y laborales.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD