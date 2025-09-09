El Ejecutivo provincial reconoció a Amra Jujuy

La Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) -seccional Jujuy- anunció los importantes logros tras la firma del acuerdo salarial con el Ejecutivo provincial, que representa un paso fundamental en la recomposición salarial y el reconocimiento formal del gremio en la provincia.

El diálogo con el Ejecutivo se realizará después de tres meses, con el fin de seguir trabajando en la recomposición salarial.

El convenio establece incrementos del 1,5% para agosto y septiembre, además de mejoras en distintos ítems que impactarán directamente en los haberes de los profesionales de la salud. Entre los puntos más destacados se incluyen el aumento en el valor de las guardias extra y activas, la jerarquización médica mediante incrementos en los cargos de Jefatura y la actualización de ítems en el recibo de sueldo. Estas medidas beneficiarán a los médicos que se desempeñan en todo el territorio provincial.

Si bien la conducción de Amra Jujuy aceptó la propuesta oficial, el acuerdo se firmó con la condición de retomar el diálogo dentro de tres meses, con el fin de continuar trabajando en la recomposición integral de los salarios y en la mejora de las condiciones laborales de los médicos jujeños.

Desde la organización remarcaron que la importancia de este paso son "hechos que representan un hito para nuestra organización, ya que por primera vez se logró que el Ejecutivo reconozca a Amra Jujuy como gremio representante de los médicos de la provincia". En ese sentido, destacaron que se abre un camino de diálogo y trabajo conjunto que permitirá sostener los reclamos históricos de la profesión.

Asimismo, la seccional celebró que este acuerdo se enmarca en la primera paritaria provincial que Amra Jujuy logra concretar, luego de años de intensas gestiones y manifestaciones en defensa de los derechos de los profesionales de la salud. "Nuestro objetivo sigue siendo que los colegas finalmente accedan a salarios dignos y a un reconocimiento acorde a la responsabilidad de su labor", expresaron desde la conducción.

El logro adquiere mayor relevancia en el contexto crítico que atraviesa el sistema sanitario en Jujuy, marcado por la falta de recursos y el desgaste del personal médico. En este marco, el sindicato reiteró su compromiso de seguir acompañando a los trabajadores de la salud en su lucha por mejores condiciones salariales y laborales.