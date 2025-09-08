Alerta amarilla por fuertes vientos para parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para las zonas de Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya y Puna de Susques.

El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

En cuanto para la ciudad de San Salvador de Jujuy la mañana será fresca con una temperatura mínima de 5 °C, mientras que la máxima llegará a los 23 °C. El cielo por la mañana estará parcialmente nublado, por la tade y la noche se presentará despejado sin probabilidades de lluvias.