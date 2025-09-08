¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Informacion General

Hondo pesar por el fallecimiento de Pedro Octavio Figueroa

Su deceso se conoció en la jornada de hoy. 

Lunes, 08 de septiembre de 2025 14:09

Pedro Octavio Figueroa fue un reconocido político y abogado de la provincia de Jujuy. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como diputado provincial y nacional (mandato cumplido) por el Movimiento Popular Jujeño  y por el espacio que fundó, el Moreci, Movimiento de Renovación Cívica. También fue candidato a vicegobernador junto a Gerardo Morales, al final de la década de los 90. 

Fue un especialista en sistemas previsionales y participó en diferentes medios de comunicación como columnista en temas relacionados al sistema de jubilaciones. En sus análisis, expresó opiniones sobre la situación de los jubilados, la economía nacional y el rol de las leyes en este ámbito. 

 

