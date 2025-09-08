Hondo pesar por el fallecimiento de Pedro Octavio Figueroa

Pedro Octavio Figueroa fue un reconocido político y abogado de la provincia de Jujuy. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como diputado provincial y nacional (mandato cumplido) por el Movimiento Popular Jujeño y por el espacio que fundó, el Moreci, Movimiento de Renovación Cívica. También fue candidato a vicegobernador junto a Gerardo Morales, al final de la década de los 90.

Pedro Octavio Figueroa fue un reconocido político y abogado de la provincia de Jujuy. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como diputado provincial y nacional (mandato cumplido) por el Movimiento Popular Jujeño y por el espacio que fundó, el Moreci, Movimiento de Renovación Cívica. También fue candidato a vicegobernador junto a Gerardo Morales, al final de la década de los 90.

Fue un especialista en sistemas previsionales y participó en diferentes medios de comunicación como columnista en temas relacionados al sistema de jubilaciones. En sus análisis, expresó opiniones sobre la situación de los jubilados, la economía nacional y el rol de las leyes en este ámbito.