¿Cuánto cobrarán los jubilados en octubre?

Si bien este lunes 8 los jubilados comenzaron a cobrar su haber de septiembre, es esperable que ya deseen recibir un adelanto de su próximo ingreso, es decir, el de octubre. Como ya se conoce, habrá un nuevo aumento, pero, ¿de cuánto será?

Recientemente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adelantó que la inflación de agosto podría ser de 2,1%, y la fórmula de movilidad toma ese dato de dos meses previos al momento de actualizar los montos de percepción.

Bono completo para jubilados con DNI terminados de 0 a 9

Si esta cifra se confirma, ese sería el porcentaje de incremento que ANSES aplicará a sus prestaciones el próximo mes, desde jubilaciones hasta asignaciones. Más información en anses.gob.ar.

Aunque el dato oficial del INDEC se conocerá recién el miércoles 10 de septiembre, la proyección ya genera expectativa debido al incremento en los montos. Si el 2,1% se aplicara, la jubilación mínima subiría a $327.002,99.

El bono de $70.000, por su parte, no se actualizará, por lo que el total a cobrar sería de $397.002,99. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicaría en $261.602,40 (con bono, el total da $331.602,40).

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez llegarían a $228.902,09 (con bono, un total de $298.902,09). La Asignación Universal por Hijo ascendería a $117.505, y a $382.615 si es por Discapacidad.

Hay que recordar que ANSES retiene el 20%, por lo que el monto directo a cobrar es de $94.004. La Asignación Familiar por Hijo subirá a $58.758 y la de Hijo con Discapacidad a $191.314.

Se confirmó un bono extra: quiénes lo cobran en septiembre

También se actualizan la Asignación por Nacimiento ($68.488) y Matrimonio ($102.550). El Complemento Leche subiría a $44.317, y la Tarjeta Alimentar, por su parte, no se ajusta por la movilidad de ANSES.

Haberes de septiembre: ¿Cuánto están cobrando los jubilados?

Con el aumento del 1,9% por movilidad, equivalente al Índice de Precios al Consumidor de julio, los jubilados cobran estos montos: