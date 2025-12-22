24°
Colapinto habló sobre cómo imagina su primer podio e hizo una promesa que ilusionó a los hinchas de Boca

El piloto argentino dio detalles de su fanatismo por el Xeneize y afirmó que “lo que más le duele es no poder ir a la cancha”.

Lunes, 22 de diciembre de 2025 12:54

Franco Colapinto volvió a mostrar su costado más futbolero y dejó una frase que hizo ruido en el mundo Boca. El piloto argentino aseguró que, cuando consiga su primer podio en la Fórmula 1, lo celebrará con un guiño bien Xeneize.

“Yo creo que cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boca’”, dijo en diálogo Andrés Arouxet.

Colapinto contó cómo se hizo hincha de Boca
“De chiquito iba a todos los partidos y me volví muy fan. Ahora que estoy en Europa, lo que más me duele es no poder ir a la cancha”, reveló.

Cuándo comienza la nueva temporada de F1
El próximo 6 de marzo iniciará la nueva temporada de F1 con el Gran Premio de España, que será la primera de 24 carreras.

