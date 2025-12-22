Demoran a dos sujetos luego de una persecución

Una intensa persecución motorizada tuvo lugar en la madrugada del sábado 20 de diciembre en la ciudad de Perico, culminando con la detención de dos jóvenes tras un operativo del Grupo de Operaciones Motorizadas (G.O.M.) de la Unidad Regional 6.

El hecho se inició cuando los sujetos, de 21 y 25 años, intentaron evadir un control preventivo del servicio “Fiesta Segura”. Al ser interceptados en la intersección de Avenida Bolivia y Susques, embistieron la rueda de una patrulla y emprendieron una veloz fuga, circulando sin casco y con el dominio de la motocicleta oculto.

La persecución se extendió por varios kilómetros, con los jóvenes realizando maniobras peligrosas a alta velocidad, ignorando reductores y poniendo en riesgo a terceros. Tras dirigirse hacia la zona de Ovejería y la Ruta 10, finalmente ingresaron a la ciudad de Monterrico, donde abandonaron el rodado en la calle 2 de Abril para intentar huir a pie. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlos a pocos metros del lugar, superando la resistencia que opusieron.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 60° y quedaron a disposición de la justicia tras ser examinados por la sanidad policial. La motocicleta secuestrada, una Honda 190cc roja y blanca, fue periciada, determinándose que se trataba de una unidad “armada”, ya que el número de motor no coincidía con el del cuadro. El procedimiento, realizado alrededor de las 02:50 horas, destacó por la rápida reacción del personal policial en el marco de los operativos de seguridad preventiva en el sur provincial.