¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

motor
Apoyo del peronismo
Peronismo Federal
triunfo del peronismo
Parque Alberdi
Premio Ledesma
Mercado Pago
motor
Apoyo del peronismo
Peronismo Federal
triunfo del peronismo
Parque Alberdi
Premio Ledesma
Mercado Pago

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1385.00

3884873397
PUBLICIDAD
Economía

Mercado Pago frenó la venta de dólares

MercadoPago, no vendía dólares este lunes por "demoras técnicas" tras la derrota electoral.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 17:38
Mercado Pago puso un cepo temporal a la venta de dólares tras la derrota de LLA

En medio de la fuerte tensión financiera que provocó la derrota electoral de La Libertad Avanza, la plataforma MercadoPago , fundada por Marcos Galperin, interrumpió este lunes la venta de dólares a sus usuarios. La operatoria recién se reanudó pasadas las 13, tras más de dos horas de parálisis en el mercado cambiario digital.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En medio de la fuerte tensión financiera que provocó la derrota electoral de La Libertad Avanza, la plataforma MercadoPago , fundada por Marcos Galperin, interrumpió este lunes la venta de dólares a sus usuarios. La operatoria recién se reanudó pasadas las 13, tras más de dos horas de parálisis en el mercado cambiario digital.

La situación, que afectó a la principal fintech del país y cuyo CEO es considerado uno de los aliados empresariales más cercanos al presidente Javier Milei, generó alarma entre pequeños ahorristas e inversores minoristas.

Según confirmó Noticias Argentinas, el freno en las operaciones de la aplicación —reportado inicialmente por la periodista Rosalía Costantino— coincidió con la decisión del Banco Nación de establecer un nuevo techo oficial para la divisa, en un intento de contener la volatilidad tras el resultado electoral.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD