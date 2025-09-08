Intentó defender a su mamá de un robo y fue asesinado

Dilan Joel Insfrán , un adolescente de 17 años, fue asesinado por otro menor cuando intentó defender a su mamá de un asalto . El crimen ocurrió este sábado, cerca de las 18, en la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza .

Dilan Joel Insfrán, un adolescente de 17 años, fue asesinado por otro menor cuando intentó defender a su mamá de un asalto. El crimen ocurrió este sábado, cerca de las 18, en la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.

Tanto la previa del ataque como la huida del principal sospechoso y sus cómplices fueron registradas por una cámara de seguridad de un vecino, cuyas imágenes fueron clave para que los investigadores pudieran concretar todas las detenciones, entre ellas, la del presunto asesino de 15 años, según confiaron este lunes fuentes del caso a Infobae.





El trágico hecho ocurrió pasadas las 18.30 en el cruce de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda, justo cuando la familia regresaba a su casa a bordo de una camioneta Toyota Hilux.

En ese escenario, la madre del joven, Alicia, maniobraba el vehículo para ingresar al garaje, mientras que Dilan se disponía a abrir el portón.

De repente, un grupo de cuatro delincuentes armados abordó a la mujer para robarle la 4X4. Con violencia, abrieron la puerta del conductor para arrastrar a la mujer hacia afuera, pero su hijo corrió para auxiliarla y se interpuso ante los atacantes para protegerla.

En medio del forcejeo, el adolescente recibió tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha, y fue trasladado inconsciente al Hospital Simplemente Evita, donde murió a raíz de la gravedad de las heridas.

Las detenciones

Al llegar al lugar del hecho, personal de la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense conformó una mesa de crisis, a partir de la cual se logró identificar a los sospechosos, entre ellos el presunto homicida, de 15 años.

Finalmente, el menor fue arrestado este domingo durante el allanamiento que el personal policial realizó en una finca ubicada a unas 25 cuadras del lugar del hecho, donde se había refugiado para mantenerse oculto mientras era buscado por la Policía.

El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, ordenó que se le practique un dermotest, tras lo cual se verificó que había sido el autor material del crimen de Dilan.

Según confiaron las fuentes del caso, el menor posee antecedentes penales por dos causas de encubrimiento agravado.