El dólar oficial cerró a $1425

La jornada financiera de este lunes comenzó marcada por la política, tal como se esperaba. Tras la contundente derrota de Milei en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el dólar oficial se vende a $1425 para la venta en el Banco Nación, lo que representa un salto de 45 pesos respecto al cierre del viernes pasado, cuando había finalizado en $1380. Durante la mañana, en el momento de la apertura del mercado, la escalada había sido de 70 pesos pero retrocedió en el transcurso de la jornada.

Con este nuevo valor, la divisa acumula un incremento de más del 3,26% en apenas una rueda. Además, es el precio nominal más alto desde la salida del cepo cambiario y el esquema de bandas fijado por el Gobierno.

La disparada refleja el nerviosismo de los mercados ante los resultados electorales y el impacto que tendrá en la gobernabilidad del oficialismo. Desde primeras horas de la mañana, varias entidades privadas ya ofrecían el dólar a ese precio, anticipando la corrección del Banco Nación.

En paralelo, el dólar blue cotiza en el mercado informal a $1385, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas en torno al 20%, lo que confirma el fuerte cimbronazo financiero posterior a las elecciones.

Las cotizaciones de este lunes 8 de septiembre: