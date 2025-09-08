El fuerte mensaje de Independiente tras la eliminación en la Copa Sudamericana

El plantel de Independiente rompió el silencio tras la polémica eliminación de la Copa Sudamericana . En un video difundido en redes sociales, Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello dieron la cara por el grupo y apuntaron contra el fallo de Conmebol , al que calificaron de “injusto” y “peligroso para el futuro del fútbol”.

El plantel de Independiente rompió el silencio tras la polémica eliminación de la Copa Sudamericana. En un video difundido en redes sociales, Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello dieron la cara por el grupo y apuntaron contra el fallo de Conmebol, al que calificaron de “injusto” y “peligroso para el futuro del fútbol”.

Sin la presencia del DT Julio Vaccari ni de dirigentes, los jugadores del Rojo decidieron expresarse por su cuenta. En el video, grabado en el vestuario de Villa Domínico, los referentes aparecieron acompañados por sus compañeros, con excepción de los convocados a selecciones (Felipe Loyola, Luciano Cabral, Gabriel Ávalos y Lautaro Millán).

“Estamos hoy reunidos como equipo atravesando, al igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia”, inició el arquero y capitán Rodrigo Rey. Por su parte, Iván Marcone profundizó en la bronca del plantel: “Nos invade el sentimiento de injusticia por la imposibilidad de disputar la clasificación dentro de la cancha. Nos toca ver y sentir cómo un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio a agredir a nuestra gente, hoy festeja que esos actos de violencia clasificaron a su equipo”.

Además, advirtió que el fallo de Conmebol es “peligroso para el fútbol” porque atenta contra la competencia sana: “Nosotros en la cancha pedimos que suspendieran el partido porque todo se descontrolaba, pero no hubo respuesta”.

Por su parte, Federico Mancuello expresó la sensación de impotencia: “Fuimos eliminados por haber sido organizadores del partido. Había dos caminos para impartir justicia: la descalificación de ambos clubes o disputar los 45 minutos restantes dentro de la cancha”.

En un tramo fuerte del mensaje, el plantel pidió apoyo a todo el fútbol local: “Este precedente nos guía a un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia. Los que creen que hubo un solo ganador están equivocados: acá perdió el fútbol”. Finalmente, dejaron un mensaje a los hinchas: “No dejemos que esto nos divida. Reconstruyámonos más fuertes y unidos que nunca. Este club es nuestra casa y tenemos que cuidarla entre todos”.