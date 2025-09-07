¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
PATÍN ARTÍSTCO
El tiempo en Jujuy
Paso de Jama
Vaticano
Cris Morena
Río Blanco
PERICO
raphinha
Gilda
#Nasa
El Tiempo en Jujuy

Domingo con cielo parcialmente nublado

Para hoy se espera una temperatura máxima de 16 °C.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 07:49

Los jujeños amanecieron con una jornada fresca y estable este domingo. De acuerdo con el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad experimentará una temperatura máxima de 16 °C y una mínima de 8 °C, en un día predominadamente soleado y sin chances de precipitaciones.

Los jujeños amanecieron con una jornada fresca y estable este domingo. De acuerdo con el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad experimentará una temperatura máxima de 16 °C y una mínima de 8 °C, en un día predominadamente soleado y sin chances de precipitaciones.

El organismo nacional destaca que la humedad se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 71%, mientras que los vientos serán leves durante todo el día, con una intensidad que no superará los 9 km/h y variando su dirección.

Pronóstico por franjas horarias:

  • Primeras horas de la mañana: Sin lluvias, con humedad del 71% y vientos del norte de 8 km/h.

  • Media mañana: Continúa la estabilidad, con humedad del 66% y vientos del norte de 9 km/h.

  • Tarde: Tiempo soleado y sin cambios. Vientos leves del sureste de 8 km/h.

  • Noche: Cielo despejado, sin probabilidad de lluvia y vientos del noroeste de 9 km/h.

El pronóstico extendido indica una jornada ideal para actividades al aire libre, recomendándose el uso de abrigo por la mañana y la noche debido a las bajas temperaturas.

