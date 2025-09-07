Anotaron un 3% junto al nombre de la hermana del presidente en el padrón

En una de las primeras sorpresas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el padrón en el lugar de votación de Karina Milei apareció con un "3%" escrito a mano junto a su nombre. El hecho ocurrió en el Instituto Pedro Poveda, en Vicente López, donde la Secretaria General de la Presidencia tendría que votar, aunque hasta el momento no lo hizo.

En una de las primeras sorpresas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el padrón en el lugar de votación de Karina Milei apareció con un "3%" escrito a mano junto a su nombre. El hecho ocurrió en el Instituto Pedro Poveda, en Vicente López, donde la Secretaria General de la Presidencia tendría que votar, aunque hasta el momento no lo hizo.

El gesto, que rápidamente se volvió viral, se produce en medio de un clima de fuerte tensión política. En los últimos días, las redes sociales se han llenado de memes que hacen referencia a las supuestas coimas del 3% que, según audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se habría llevado la hermana del mandatario.