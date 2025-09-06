Se realizaron más de 8 mil cirugías gratuitas en el primer semestre

La apuesta del Gobierno de Jujuy al sistema público de salud, sostenida con permanente inversión, ha permitido que se realicen entre enero y junio de 2025, un total de 8111 cirugías gratuitas en 9 hospitales de la red provincial brindando atención integral a la población tanto en edad pediátrica como adulta.

En ese sentido, el Ministerio de Salud destacó que el trabajo quirúrgico en distintos niveles de complejidad se realizó en el transcurso del año en 23 quirófanos operativos ubicados en hospitales Materno Infantil, Pablo Soria y Snopek de la capital jujeña; Zabala de Perico; Gallardo de Palpalá; Uro de La Quiaca; Belgrano de Humahuaca; Orías de Libertador y Paterson de San Pedro.

El trabajo de los equipos interdisciplinarios junto a la capacidad instalada tanto en infraestructura como en tecnología, equipamiento e insumos en las unidades hospitalarias son claves para dar respuesta integral a las familias jujeñas, posibilitando que el primer semestre del año concluya con la resolución de distintas situaciones de salud a través de 3128 cirugías de urgencia y 4983 cirugías programadas de las cuales, 666 corresponden a intervenciones de alta de complejidad.

Entre los procedimientos efectuados se encuentran cirugías generales, cardiovasculares, plásticas, bucomaxilofaciales, vasectomías, así como intervenciones en ginecología, otorrinolaringología, gastroenterología, oftalmología, traumatología, urología y odontología.