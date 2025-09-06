¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Tendencias

Emily Lucius plagió un video, fue descubierta y estallaron las redes sociales

La influencer tomó un audio de otro usuario menos conocido, no le dio créditos y se apropió de la idea como si fuera suya.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 14:53

La influencer Emily Lucius fue ampliamente criticada tras apropiarse de una receta de un creador de contenidos culinarios con menos seguidores, se adueñó del audio y la receta, por lo que las redes sociales explotaron en su contra al denunciar que se quedó con una idea ajena.

La influencer Emily Lucius fue ampliamente criticada tras apropiarse de una receta de un creador de contenidos culinarios con menos seguidores, se adueñó del audio y la receta, por lo que las redes sociales explotaron en su contra al denunciar que se quedó con una idea ajena.

El creador de contenido y cocinero conocido como “Santi Repetto” tiene un perfil dedicado a compartir temas gastronómicos y de otras índoles, así, había subido un video sobre cómo realizar pan sin harina, con un divertido audio de fondo que hacía alusión a una persona celíaca.

Por su parte, la influencer tomó el audio, la receta y el formato de la publicación, y subió un contenido similar, sólo que realizado por ella. Ante esto, la publicación se llenó de comentarios en donde le pedían que nombre al creador del contenido.

Sin embargo, Emily hizo caso omiso e incluso eliminó esos comentarios, o la mayoría, hasta que finalmente eliminó el video de su cuenta. Pero el joven culinario hizo su descargo: “Qué increíble como esta famosa, Emily no sólo me copió la receta al pie de la letra, lo cual amo”.

“Pero ¿el audio? cero creatividad, al menos un crédito o recomendarme con tus seguidores”, concluyó el cocinero en sus historias.

 

