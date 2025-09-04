Monotributo: ARCA fijó el límite de facturación de cada categoría en septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) oficializó las nuevas escalas del Monotributo que rigen desde agosto de 2025. Los cambios impactan tanto en los límites de facturación como en los montos a pagar por cada categoría, ajustados en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El esquema de actualización del Monotributo no es mensual: se realiza dos veces al año, en febrero y agosto, en función de la inflación acumulada del semestre. Esto significa que los valores publicados por ARCA tendrán vigencia hasta la próxima actualización, prevista para febrero de 2026.

Nuevos topes de facturación del Monotributo en septiembre

Estos son los límites de ingresos brutos anuales que podrá facturar cada categoría a partir de septiembre de 2025:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto paga cada categoría en septiembre

El Monotributo incluye tres componentes: impuesto integrado, aporte previsional y obra social. Según la categoría, el monto mensual total a pagar es:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) | $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) | $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) | $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) | $97.291,54 (comercio)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) | $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) | $238.038,48 (comercio)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) | $355.672,64 (comercio)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) | $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) | $525.732,01 (comercio)

Con esta actualización, los monotributistas deberán revisar su facturación anual para verificar si corresponde mantenerse en su categoría actual o recategorizarse. El próximo ajuste se aplicará en febrero de 2026, cuando ARCA actualice nuevamente los topes y montos en función de la inflación.