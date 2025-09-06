La voz lo hizo: Miranda y Luck Ra lanzan "Tu Misterioso alguien" versión cuarteto

Miranda! anunció que hará una colaboración especial con su colega de La Voz Argentina, Luck Ra, donde reversionarán un clásico de la banda con el estilo característico del cordobés.

Miranda! anunció que hará una colaboración especial con su colega de La Voz Argentina, Luck Ra, donde reversionarán un clásico de la banda con el estilo característico del cordobés.

El dúo compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas compartió un video en sus redes donde se los podía escuchar cantar su versión acústico de "Tu misterioso alguien" que se hizo tan viral por los espectadores del reality y que la convirtió en uno de los temas más escuchados a nivel nacional.

"Che muchachos, que bueno lo que acaban de hacer", interrumpió el artista eufóricamente. Pero, inmediatamente el cantante pop se dio cuenta de su intención: "Pará, pará, pará. Ya sé lo que estás pensando y ni se te ocurra".

Sin embargo, Luck Ra logró su cometido y muestran un adelanto de la versión cuarteto que cantarán de este hit junto a Miranda!, el cual saldrá a la luz el 11 de septiembre.

¿Cómo comenzó la historia de Miranda!?

Miranda! se formó hace 24 años y logró consagrarse como la banda de pop más reconocida del país, entrando en los corazones de sus oyentes por sus sonidos innovadores y sus extravagantes looks que te invitan a romper barreras. Por esa razón, terminaron convirtiéndose en un icono representativo de la comunidad LGBT+.

Si bien el dúo compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas tiene una larga trayectoria, hoy en día ha logrado a ser escuchado por un gran número de personas, cautivando a público más joven gracias a su participación en La Voz Argentina 2025 como jurados y a su álbum de estudio "Hotel Miranda!" en colaboración con nuevos artistas.

Este hecho y la demostración de su talento en una improvisación melódica de "Tu misterioso alguien" en una versión acústica dentro del programa, les permitió revivir este hit y que ingrese en el top 50 Argentina de Spotify, al igual que otras de sus canciones como "Mejor que vos", "Mentía" y "Me gusta".

Ale Sergi y Juliana Gattas se conocieron en el año 2000 gracias a un amigo en común en un ambiente donde primaba la música pop y electrónica. Allí, inmediatamente, percibieron su química y entablaron una relación amorosa que duró seis meses.

Sin embargo, según declararon en una entrevista, “nosotros fuimos pareja cuando nos conocimos, estuvimos en pareja unos seis meses. En ese momento no existía Miranda! como grupo. Nos conocimos, nos fascinamos, pero claro, no era que teníamos que ser novios sino ser un grupo”.