Un multimillonario eligió a Neymar como su heredero

El futbolista brasileño Neymar ampliará su enorme fortuna gracias al testamento de un empresario multimillonario que demuestra ser su mayor fan dejándole de herencia todos sus bienes y dinero.

Esta decisión del empresario, de poco más de 30 años y con problemas de salud, ya se dio a conocer hace un tiempo, pero es ahora cuando se ha desvelado que se trata de una herencia de unos 1.000 millones.

"Aunque tenga casi 31 años, no estoy muy bien de salud. No tengo a nadie a quien dejar mis cosas en caso de que desaparezca", afirmó el joven hace un par de años cuando salió a la luz ese testamento.

El empresario explicó en su día los motivos por los que ha decidido dejar su herencia al futbolista: "Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día".

El propio joven presentó el documento del testamento, en el que se puede leer fácilmente que deja sus bienes a "Neymar Da Silva Santos Junior", a quien intentó enviárselo, pero sin éxito.

Pero aquí viene lo primero que se debe aclarar. Diversos medios han reportado que le quiere dejar 846 millones de libras, lo cual supera los 1,100 millones de dólares. Pero esa cifra no es precisa, ya que en realidad no se ha revelado a cuánto equivale la herencia del susodicho empresario, en caso de haberle dejado dinero. En una herencia se pueden dejar objetos o incluso peticiones.

También cabe aclarar que la noticia se ha viralizado estos días, pero data de hace dos años. Aunque se dice que el testamento fue certificado el 12 de junio de 2025, en realidad ocurrió en esa misma fecha pero del 2023.

Lo certificaron en la Notaría No. 9 de Porto Alegre, y según el medio citado, la agencia GZH de Brasil confirmó su autenticidad precisamente hace ya dos años. De hecho en redes sociales se han difundido imágenes del dichoso testamento, y efectivamente leemos que se firmó el 12 de junio de 2023, y que el millonario se llama Altemir Francisco Da Silva.

El documento viene con partes censuradas, pero al menos acá no alcanzamos a ver que hable de los 846 millones de libras. Se dice que en realidad le dejó todos sus bienes, y eso implica mucho dinero, quizá inmuebles y demás.

Neymar no sabe nada sobre la herencia

Y otra cosa muy importante, es que Neymar ni siquiera está enterado del asunto. F5 contactó a la oficina de prensa del jugador, y la respuesta fue que no tienen información alguna sobre el testamento del empresario.

También buscaron a personal de la Notaría, pero les contestaron que un testamento es un documento con información que no puede divulgarse a terceros.

.”Un testamento es un acto personalísimo de disposición de última voluntad, y sus efectos entran en vigor tras el fallecimiento del testador”, fue la respuesta de la Notaría.

Ya hay teorías de que quizá se trata de una historia falsa, o de que podría tratarse de una jugada de Neymar para evadir impuestos. Pero en conclusión, por ahora, podemos decir que el testamento es real, pero no se conoce la cantidad exacta de la herencia en caso de ser dinero, y Neymar no está enterado de la misma, pues recibiría lo que sea que le dejaron cuando el empresario desconocido muera. Y eso no ha ocurrido.