6 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Ganó la “Lista Azul Nuevo Rumbo”, con el 57 por ciento

José Torino, referente, destacó el difícil triunfo.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:00
REFERENTE | JOSÉ MARÍA TORINO, DE LA LISTA GANADORA EN CIENCIAS ECONÓMICAS.

Con más del 57% de los votos, la "Lista Azul Nuevo Rumbo" se impuso en las elecciones convocadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy para renovar consejeros. La "Lista Verde Acción Profesional", cuya referente es Blanca Juárez, terminó con el 42%.

Para el sector vencedor, encabezado por José María Torino, no fue un desafío sencillo, ya que debió confrontar con un oficialismo respaldado por "fracciones políticas mileistas libertarias".

De esta manera, los matriculados se pronunciaron a favor de un cambio en la conducción de su institución matriz, optando por una propuesta enfocada en iniciar un proceso de recuperación. Para este lunes está prevista la asamblea de proclamación y la elección del nuevo presidente del Cpcej.

 

