Tejerina y Ortiz entregaron una heladera en El Piquete

La comunidad educativa de la Escuela N° 338 "Carlos Alberto Alvarado" de El Piquete recibió una heladera marca Philco, que era de gran necesidad para conservar los alimentos que consumen los alumnos y el cuerpo directivo y docente.

El comisionado municipal Ariel Ortiz junto al vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados de la Provincia, Fabián Tejerina donaron el electrodoméstico solicitado por los directivos al ex gobernador Gerardo Morales durante una visita que realizó meses atrás al establecimiento.

La directora de la institución, Miriam Tejerina junto al vicedirector, Sergio Gutiérrez recibieron la donación a la que calificaron como esencial para conservar productos alimenticios y en particular, en épocas de altas temperaturas.

La heladera de 228 litros con freezer resolverá múltiples inconvenientes que venían afrontando en el establecimiento, por lo que agradecieron de sobre manera la ayuda acercada por el jefe comunal y la autoridad legislativa.

"Necesitábamos con urgencia la heladera, porque al estar en una zona donde las temperaturas son elevadas es muy complicado", señaló la docente, a la vez que aclaró que no sólo los maestros la utilizarán, "también los escolares".

Si bien es cierto que la institución posee unos freezer, la heladera les permitirá otra manera de conservar alimentos y bebidas, "por lo que estamos muy agradecidos por la gestión del comisionado ante el exgobernador y la muy buena predisposición en ayudarnos", agregó.

La matrícula del establecimiento es de 297 alumnos primarios, la mayoría pertenece al pueblo y el resto a localidades vecinas, anexado a la institución funciona el jardín de infantes N° 50 al cual concurren 70 niños.

Con la llegada de agosto la temperatura en esa región comenzó a incrementarse, por lo que se vieron en apuros los maestros y en septiembre donde el registro se eleva mucho más están obligados a recurrir a los aparatos de refrigeración.

La directiva, aprovechó la oportunidad para relatar que en el edificio es urgente refaccionar el tanque de agua de 5 mil litros, que "hace poco se nos rompió. Vinieron dos veces de Infraestructura trayéndonos tanques usados de 2.750 litros, pero son reciclados".

Por último solicitó ayuda por un tanque de agua y "para que nos solucionen la instalación eléctrica que está funcionando mal". Luego destacó que Ortiz también le gestionó el viaje para 80 chicos del 6to y 7mo grado en el Tren Solar de la Quebrada".

La autoridad legislativa asistió acompañado del diputado provincial electo Ramón Neyra y su asesor en Diputados, Mario Mendoza.