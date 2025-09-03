Diputados actualizan la ley de trabajadores sociales

La comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura jujeña se reunió con referentes del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia para visibilizar y conocer el avance del proyecto de ley de actualización de la ley que los conforma como institución.

La comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura jujeña se reunió con referentes del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia para visibilizar y conocer el avance del proyecto de ley de actualización de la ley que los conforma como institución.

Con ese propósito asistieron Mariela Corimayo, presidenta del Colegio; Aylen López (vicepresidenta), Nadia Flores, Norma Churquina, Carolina Gómez, Agustina Coronel, y Ana María Lucas, primera profesional de la matrícula en Jujuy.

Luego de la reunión la presidenta de la comisión, la diputada Malena Amerise, destacó la importancia de avanzar en la actualización de la normativa que regula la profesión vigente desde hace cuatro décadas.

"En cuarenta años pasaron muchas cosas y su función es muy importante en diferentes ámbitos, no solamente del gobierno, en el sector privado y en el judicial", señaló.

El proyecto que demandó tiempo con los profesionales "se viene desarrollando hace más de cuatro años, y nos hemos sumado en un trabajo que tiene que ver con darle la técnica legislativa y generar un proyecto que se ejecute de la mejor manera", expresó.

Los legisladores escucharon a Lucas hablar de cuando inició la profesión en la provincia: "Las funciones nuestras eran muy distintas a lo que exige la realidad actual. En ese momento era asistencia, ayuda, gestión y servicio. Hoy esta ley da un vuelco completamente a nuestro rol. Pasamos de un rol asistencial a un rol terapéutico, tan necesario en estos tiempos con tantas problemáticas sociales muy complejas".

Por su parte Corimayo expresó su agradecimiento a los legisladores por el apoyo y destacó la experiencia de Lucas en el armado del proyecto de ley. Y agregó que el objetivo es "volver a poner en auge el trabajo social, visibilizar a los trabajadores sociales que no solamente estaban como asistencialistas, sino empezar a trabajar en todos los ministerios".

Finalmente López reconoció que, "estábamos esperando hace tiempo la oportunidad de dar a conocer la labor que venimos realizando con los profesionales de Trabajo Social, que realizan día a día. Construir y trabajar en esta nueva ley fue un proceso de años, un trabajo en equipo y de distintas comisiones directivas", subrayó.