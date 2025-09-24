Convocan a reunión de ongs por la discapacidad

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales, Facundo Mota y Emir Marquez, convocaron a todas las ongs de la provincia que trabajen con y para las personas con discapacidad (PcD) a participar de una reunión con el objetivo de conversar sobre la situación actual de las PcD, analizar la realidad de las instituciones que brindan apoyo, escuchar y recibir propuestas de cada organización.

Se realizará mañana jueves, a las 16, en la sede de la Asociación Jujeña de Ciegos y Amblíopes "Héctor Nerssier", en Granaderos 2494 del barrio Bárcena en el sur capitalino.

Indicaron que "el propósito es construir un espacio de diálogo conjunto que nos permita, a través de nuestra representación, elevar dichas propuestas y conclusiones al Consejo Provincial de Discapacidad y al Consejo Federal de Discapacidad". Esperan contar con la participación de todas las organizaciones.

Por consultas y confirmación de asistencia deberán comunicarse al 3885003464 o al 3885837055.