Liga Jujeña
investigación penal
PRIMERA NACIONAL
Copa Libertadores
Música
Corredor Bioceánico
Sergio Marcelo Jenefes
Flybondi
Aniversario
Asociación "Héctor Nerssier"
Asociación “Héctor Nerssier”

Convocan a reunión de ongs por la discapacidad

Para elevar propuestas al Consejo Provincial y al Federal.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 04:59
FACUNDO MOTA Y EMIR MARQUEZ

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales, Facundo Mota y Emir Marquez, convocaron a todas las ongs de la provincia que trabajen con y para las personas con discapacidad (PcD) a participar de una reunión con el objetivo de conversar sobre la situación actual de las PcD, analizar la realidad de las instituciones que brindan apoyo, escuchar y recibir propuestas de cada organización.

Se realizará mañana jueves, a las 16, en la sede de la Asociación Jujeña de Ciegos y Amblíopes "Héctor Nerssier", en Granaderos 2494 del barrio Bárcena en el sur capitalino.

Indicaron que "el propósito es construir un espacio de diálogo conjunto que nos permita, a través de nuestra representación, elevar dichas propuestas y conclusiones al Consejo Provincial de Discapacidad y al Consejo Federal de Discapacidad". Esperan contar con la participación de todas las organizaciones.

Por consultas y confirmación de asistencia deberán comunicarse al 3885003464 o al 3885837055.

 

