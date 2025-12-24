29°
24 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Navidad
Abra Pampa
Historias de superación
no navidad
Gobierno de Jujuy
Ecos de la copla
Verano 2026
Fiestas de fin de año
Balance 2025
Navidad
Abra Pampa
Historias de superación
no navidad
Gobierno de Jujuy
Ecos de la copla
Verano 2026
Fiestas de fin de año
Balance 2025

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Pirotecnia cero

Una ciudad libre de pirotecnia sonora

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 09:05

Por encontrarnos en vísperas de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó a la comunidad que continúa vigente la Ordenanza Nº 7.458/2020, que establece a la ciudad como Libre de Pirotecnia Sonora, prohibiendo la comercialización y el uso de pirotecnia o cohetería de tipo explosiva con efecto sonoro.

Esta normativa tiene como objetivo principal proteger la salud y el bienestar de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores, bebés, personas con hipersensibilidad auditiva, así como también cuidar a los animales, que sufren de manera significativa el impacto del ruido excesivo.

Desde el Municipio se apeló a la conciencia y responsabilidad ciudadana, promoviendo celebraciones más inclusivas, seguras y respetuosas, donde el disfrute de las fiestas no implique un perjuicio para otros. Celebrar sin estruendos es una forma de construir una ciudad más empática y solidaria.

Asimismo, la Dirección General de Control Comercial, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informó que se realizan controles permanentes para garantizar el cumplimiento de la ordenanza. Ante cualquier consulta o denuncia vinculada a la venta de pirotecnia sonora, los vecinos pueden comunicarse a través del Whatsapp de Control Comercial, al número 388 505 6424.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD