No voto: vence plazo de justificar

Hasta mañana se puede justificar el no voto en las elecciones generales del 26 de octubre pasado, en un trámite de manera online en el Registro de Infractores (https://infractores.padron.gov.ar/). Se consulta y sube la documentación requerida colocando el número de DNI, el género y el distrito electoral, así como un código de validación.

Figura el botón para solicitar la justificación de no haber concurrido a emitir el sufragio. Se debe seleccionar el motivo y adjuntar la documentación o certificación que lo acredite: laborales, denuncia de fallecimiento, distancia mayor a 500 kilómetros, enfermedad o familiar enfermo, razones económicas, fuerza mayor, extravío de documento, funciones electorales o certificado de discapacidad (CUD).

Se pide que las constancias sean en archivo PDF con nombre igual al DNI del elector y de 2 Mb como máximo de tamaño.

En Jujuy el domingo 26 de octubre se presentó el 70,39% del padrón y se contabilizaron 426.235 votos, de acuerdo al escrutinio definitivo.