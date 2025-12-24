29°
Tribunal electoral

No voto: vence plazo de justificar

Es un trámite online en el que hay que subir la constancia por el motivo.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 09:05

Hasta mañana se puede justificar el no voto en las elecciones generales del 26 de octubre pasado, en un trámite de manera online en el Registro de Infractores (https://infractores.padron.gov.ar/). Se consulta y sube la documentación requerida colocando el número de DNI, el género y el distrito electoral, así como un código de validación.

Figura el botón para solicitar la justificación de no haber concurrido a emitir el sufragio. Se debe seleccionar el motivo y adjuntar la documentación o certificación que lo acredite: laborales, denuncia de fallecimiento, distancia mayor a 500 kilómetros, enfermedad o familiar enfermo, razones económicas, fuerza mayor, extravío de documento, funciones electorales o certificado de discapacidad (CUD).

Se pide que las constancias sean en archivo PDF con nombre igual al DNI del elector y de 2 Mb como máximo de tamaño.

En Jujuy el domingo 26 de octubre se presentó el 70,39% del padrón y se contabilizaron 426.235 votos, de acuerdo al escrutinio definitivo.

 

